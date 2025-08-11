La cantante Giuliana Rengifo sorprendió a todos al confesar que se casará en diciembre de este año con su “príncipe azul”, quien le hizo la romántica pedida en una reciente cena a la luz de la luna.
Según explicó Rengifo en una reciente entrevista, su pareja no está vinculado al ambiente artístico y no es piurano como se especulaba. Además, es empresario y prefiere mantener su identidad en secreto, para evitar que hablen de él.
LEE: Mánager de Giuliana Rengifo enfrentó a extorsionador que amenazaba con atentado: “No te tengo miedo”
“Es empresario y prefiero por ahora no revelar su nombre, solo puedo decir que que me hace muy feliz y hace lo que quiero. Es mi príncipe azul”, reveló al diario Trome.
“Los tiempos de Dios son perfectos, ya me tocaba. Dios me mandó a un gran hombre. Nadie se dio cuenta, pero ya tenemos un buen tiempo, no lo mostraba porque quería ir con calma y cuidado”, agregó la cantante.
Al ser consultada por la fecha de su boda, Rengifo fue clara al asegurar que unirá su vida a la de su pareja en diciembre de este año. “Dios mediante y, por supuesto, será en Piura. Mis hijas y mi mamá están felices”.
MÁS INFORMACIÓN: Giuliana Rengifo asegura que Maryto se aprovechó de ella ‘para hacerse conocido’
Por otro lado, Giuliana Rengifo también fue consultada por la situación de su expareja, el cantante Maryto, quien también se casará en los próximos meses. “Le deseo la felicidad a todos. Yo soy feliz y me hacen feliz”, fue su respuesta.
