Tal como lo había anunciado, Magaly Medina difundió este 21 de setiembre la conversación que mantuvo vía telefónica con Katherine Tapia, esposa del notario Paul Pineda, quien fue ampayado besando a Giuliana Rengifo.

En el audio, la fiscal afirma estar bastante mortificada con el escándalo que se ha desatado tras el ‘ampay’ de su esposo con la cantante de cumbia, sin embargo, prefiere guardar silencio para no tener problemas en su centro de labores.

“Señora Magaly, todas esas noticias que se vienen difundiendo, la verdad, son muy devastadoras para mí, me han hecho abrir los ojos muchas cosas que están pasando, mi matrimonio está acabado y yo ya no tengo más que decir”, se le oye decir a la fiscal en la llamada.

Katherine Tapia también arremetió contra su aún esposo luego que declarara a todos los medios para defender a Giuliana Rengifo.

“Ahorita he tenido problemas laborales, mi nombre salió ayer, es algo muy delicado, lo que me incomoda es que cómo yo puedo salir a declarar después de todo lo que ha dicho el señor Pineda. A él no le interesa nada, pero yo sí, tengo una familia, un trabajo, no puedo portarme como él”, agregó.

En otro momento, la fiscal reafirma que en julio pasado aún tenía una relación con Paul Pineda hasta que se enteró que llevó a la cumbiambera a la casa que compartían para que le haga un show privado.

“Cuándo usted se entera que esta señora (Giuliana Rengifo) entra a su casa, usted aún estaba casada con el señor, ahora usted me dice que está separada”, preguntó Magaly Medina. “Sí, estaba casada”, respondió Tapia, desmintiendo así al notario, quien dijo que su separación se dio en mayo.