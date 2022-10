Tras recibir las críticas de Leysi Suárez por su físico, la cantante Giuliana Rengifo apareció en el programa “América Hoy” y aclaró que ella sufre de constantes cambios de peso debido a su condición como cantante y el consumo de corticoides para cuidar su voz.

Durante su participación en el programa conducido por Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza, Giuliana Rengifo aclaró que ella consume corticoides para ofrecer conciertos en diversos departamentos del país.

“Yo me hice la manga gástrica hace un año mas o menos, pero ha pasado el tiempo y sigo comiendo poco igual, el tema es que yo como cantante sufro de la garganta, soy asmática, y los cantantes saben que nos medicamos con corticoides, eso nos tiende a hinchar. He tenido shows muy seguidos, cambios de clima y más”, explicó.

Asimismo, Rengifo también le respondió a Leysi Suárez, quien recientemente dijo que la cantante está “muy pesada” y que le regalaría maca a su bailarín para que tenga más fuerza y pueda cargarla en “El Gran Show”.

“Con Leisy (Suárez) nos conocemos hace muchísimos años, hemos trabajado y si me incomoda, a cualquiera le incomoda ese tipo de comentarios, pero ella no sabe la razón, así que vengo a explicar el porque me subí de peso”, aclaró.

Como se recuerda, en la última gala de “El Gran Show”, Giuliana Rengifo y Leysi Suárez protagonizaron un tenso momento al discutir en el programa.