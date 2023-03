Giuliana Rengifo se presentó en el programa ‘Mande quien mande’ y no pudo evitar llorar cuando brindó su opinión sobre las lluvias y huaicos que están afectando nuestro país. La artista afirmó no haber sido afectada directamente, pero que tuvo que suspender muchas de sus presentaciones.

La cantante contó que se siente muy triste por lo que está pasando en el norte del país, ya que nació en Piura y sus familiares la están pasando mal. “Soy muy sensible con todo lo que está pasando, soy piurana de corazón y como la veo ahora, mis amigas me mandan video, cómo sus casas están metiéndose el agua, de verdad que me duele muchísimo”, contó entre lágrimas.

Rengifo no pudo contener el llanto mientras expresaba su pesar, sin embargo, agregó que no dejará de luchar por sacar a flote a su familia. Asimismo, aprovechó para referirse a los artistas que se han visto afectados ante la cancelación de sus presentaciones.

“Nosotros también como artistas se han postergado muchos shows. Y lo que me da por años es la música y la verdad que ahorita están bajando muchísimo. Tengo 3 hijas, una en la universidad, 2 en el colegio, siempre he empezado de cero como mujer emprendedora y peruana. Lo seguiré haciendo porque para eso somos peruanos, para unirnos, a mis hijas las amo. Haré todo lo posible para luchar, mil veces me he levantado y lo seguiré haciendo”, comentó.