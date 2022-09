El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, narró más detalles del encuentro que tuvo con Paul Pineda, el notario que fue ‘ampayado’ en apasionados besos con la cantante de cumbia Giuliana Rengifo por las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

El popular ‘Peluchín’ contó que conoció por primera vez al notario pucallpino en las instalaciones de su hotel “Puerto Palmeras” de Tarapoto y que, en dicho encuentro, él le presentó a una joven como su novia.

“Me presentó a esta chica y me dijo: ‘(es) mi novia’. Ella es ‘Rodriguista’, no sabes cuánto te quiere y admira, hemos venido solo para que ella te conozca y se pueda tomar una foto contigo”, contó el conductor de espectáculos.

Pero el tema no quedó ahí, pues Rodrigo González reveló que, luego de presentarle a su novia, el notario pucallpino le pidió grabar un saludo para Giuliana Rengifo, cuando tenía a su novia al lado.

“Me dijo: ‘¿le puedes mandar un saludo a Giuliana Rengifo?’. (…) Sacó su teléfono y me empezó a enseñar algunas cuántas fotos. Le mandé el saludo y todavía dije: ‘cuidado, Giuliana, que también es notario’. Él me presentó una novia y me pidió un saludo para Giuliana, quiere decir que en ese tiempo a Giuliana, sino la estaba calentando, por lo menos entibiando”, acotó.