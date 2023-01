Lejos de la polémica y sus enfrentamientos con Magaly Medina, Giuliana Rengifo reveló que atraviesa una etapa feliz en su vida tras cumplir dos meses de relación con el empresario Jhon Silva, de quien descartó haberse enamorado por interés.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la cantante de cumbia contó detalles de cómo nació su relación con el empresario luego de más de dos años de soltería. Según reveló, Silva es admirador de su trabajo y supo conquistar su corazón.

“Cupido me flechó y estamos felices, pero igual no bajo la guardia por nada. Todo con calma porque en el amor nada es seguro… Llevaba dos años sola y soltera, sin embargo, él supo cómo llegar a mí. Le gusta mi trabajo y muchas veces me he acompañado a mis presentaciones. Respeta y entiende mi trabajo. Él sabe que soy una mujer independiente y eso le gusta más porque tengo mi boutique, mi marca de perfumes y otros emprendimientos”, contó.

“Si fuera una mujer interesada hace rato fuera millonaria, te lo juro. Me gusta ser una mujer independiente, tener mis cosas con el sudor de mi frente y con mi esfuerzo. Eso les estoy enseñando e inculcando a mis hijas. Además, los hombres de ahora buscan mujeres emprendedoras y con metas. Él es un gran empresario y lo admiro mucho, pero yo también soy una mujer trabajadora”, añadió.

Giuliana Rengifo también contó que el empresario vive en Estados Unidos, pero viene frecuentemente a Perú porque tiene negocios que atender. Sobre la idea de llevar una relación a distancia, aclaró que “es difícil, pero no imposible”.

Cabe señalar que, durante el 2022, Giuliana Rengifo fue vinculada a diversas personas, pero nunca oficializó ningún romance hasta ahora. Asimismo, la cantante vivió diversos enfrentamientos con la presentadora de espectáculos Magaly Medina.

Giuliana Rengifo se conmovió hasta las lágrimas tras ser eliminada en la última gala de 'El Gran Show' al no superar a Leysi Suárez quien obtuvo la mayoría de votos en la sentencia. “Estas lágrimas son de agradecimiento, estoy agradecida con toda la gente de producción" afirmó. (Fuente: América TV)