El programa “América Hoy” vivió un tenso momento este lunes 31 de octubre cuando Giuliana Rengifo protagonizó una acalorada discusión con Julio Zevallos. Ambos invitados se reclamaron por algunos calificativos y todo terminó con la salida del productor del set de TV.

Todo empezó cuando el jurado invitado de “América Hoy” evaluaba el performance de Rengifo en “El Gran Show”, al respecto, la cantante de cumbia recordó que el productor la comparó con un “camión” en una pasada declaración. Las cosas se pusieron peor cuando Giuliana encaró a Zevallos.

“¿Tú crees que yo soy un camión, Julio Zevallos? Estaba un poquito en carnes, la televisión te sube unos 7 o 8 kilos. La gente me ve en persona y me dice: ‘Giuliana, no estás gorda’”, dijo Rengifo.

“No es que crea, sino que estabas bien subida de peso. Lo que sí soy claro es que el bailarín no es un cargador, y eso que fui suave porque pude decir tráiler. Yo soy muy claro, directo. Tengo bien claro lo que pienso”, respondió Zevallos.

Tras empezar la discusión, Janet Barboza intentó intervenir para evitar que el tema pase a mayores; sin embargo, Giuliana Rengifo le aclaró que ella no se iba a callar y que debían cuidar más los calificativos que se hacen en el programa.

“Otro que viene y se lava las manos, no es así Julio, las cosas se dicen directamente. Yo no soy un camión, Julio. No me voy a callar porque me están ofendiendo, hay que cuidar mucho en televisión nacional lo que se dice”, aclaró Rengifo.

“Si me importa porque tengo familia, tengo hijas y obvio que les afecta. Ya es hora que en televisión nacional se cambie ese tipo de adjetivos, venga del programa que venga”, añadió la participante de “El Gran Show”.

Tras esto, Julio Zevallos solo atinó a disculparse y abandonar el set de “América Hoy”. “Si te ofendiste, te pido disculpas. Me voy porque no puedo hablar”, resaltó antes de salir. Cabe señalar que el productor de TV regresó a los minutos para defender la posición de los bailarines y evitar que los llamen “cargadores”.