La cantante de cumbia Giuliana Rengifo volvió a generar polémica al revelar detalles sobre el romance que vivió con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina. Según dijo, el notario la engreía mucho durante su relación y Ney Guerrero estaba al tanto de lo que sucedía entre ellos.

En conversación con “Café con la Chévez”, la cantante de cumbia dijo que conoció a Zambrano por amigos en común y que su relación fue una bonita experiencia; sin embargo, descartó haberse metido en el matrimonio del notario y Magaly Medina.

“Hace ocho años, el señor me empieza a cortejar, él estaba solo, que se hayan peleado, distanciado, eso es permitido y hasta la señora salió a decir que así fue. Yo no me metí en una relación, yo certifiqué tipo notaria que él estuviera realmente solo. Yo conocí a la gente de su casa, su casa, yo cercioraba que no haya nada de ella porque si me estaba mintiendo, yo salía y lo fregaba en una, pero no, no pasó a mí. Fueron algunos meses que él estuvo solo, yo también sola, a insistencia de él”, contó Rengifo.

“Al principio todo era lindo hasta que vas conociendo a las personas y dices no, esto no encaja como relación, puede encajar como amigos, como conocidos y hasta en un escenario cantando. Quedó ahí, fue una etapa bonita, la pasamos bien, me engrió un montón y ya está”, agregó la cantante.

Por si fuera poco, la cantante Giuliana Rengifo aseguró que Ney Guerrero, productor de Magaly Medina, estaba al tanto de la relación que tenía con Alfredo Zambrano y que incluso le dedicó algunas palabras.

“Supo todo después cuando ya hubo el tema que salió en el diario. Ney es un gran productor y la conoce a ella y me conoce a mí y sabe la clase de personas que somos y me dijo ‘Giuliana, no te vas a querer enfrentar a un monstruo, mejor niégalo todo’ y lo negué, pero no debí hacerlo, no hice nada malo”, precisó Rengifo.

