Giuliana Rengifo sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que su relación con Maryto había llegado a su fin luego de dos meses; sin embargo, reconoció que cometió un error y que, por un arrebato de celos, tomó dicha decisión sin pensarlo. Ahora, la cantante confiesa que se disculpó y retomó su romance.

En declaraciones para el diario Trome, la cantante de cumbia reconoció que sufrió un ataque de celos, por lo que buscará iniciar una terapia para “curarse” del daño que le hicieron sus antiguas relaciones.

“Soy muy sensible, pero todo bien con Maryto, solo fue una peleíta que no la supe controlar… (¿Celos?) Mucho, creo que la fregué, pero todos la fregamos a veces. Lo bueno es que lo reconozco, ya le dije que lo siento. Él me ama y yo a él, así que no hemos terminado”, contó al citado medio.

“Tengo que controlar mis impulsos… En tóxica estoy, necesito terapia. Me dejaron muy dañada mis relaciones pasadas. Ya empiezo terapia mañana (hoy)”, agregó la cantante.

Asimismo, Giuliana Rengifo aclaró que el cantante Maryto es una buena persona y que la apoyará a superar los traumas que le dejaron sus relaciones pasadas.

“Maryto me va a ayudar, será mi apoyo para mejorar… Me está apoyando porque me ama y yo a él. Ahora estoy más tranquila, ha sido un caballero, pero yo la fregué”, precisó luego de compartir un comunicado en el que revelaba que había puesto punto final a su relación.

