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Giuliana Rengifo se recupera tras complicada operación. (Foto: Instagram / @giulianarengifo)
Giuliana Rengifo se recupera tras complicada operación. (Foto: Instagram / @giulianarengifo)
Por Redacción EC

La cantante Giuliana Rengifo confesó que vive un momento complicado en su vida luego de haberse sometido a una operación para extirparle dos miomas grandes del útero. Según dijo, está recobrando sus energías de forma favorable y su pareja la ayuda durante su proceso de recuperación.

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