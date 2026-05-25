La cantante Giuliana Rengifo confesó que vive un momento complicado en su vida luego de haberse sometido a una operación para extirparle dos miomas grandes del útero. Según dijo, está recobrando sus energías de forma favorable y su pareja la ayuda durante su proceso de recuperación.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la cantante de cumbia reveló que sigue su proceso de recuperación en su hogar, pero acompañada de seres queridos. “Aún estoy en cama, pero engreída por mi familia”, dijo.

“Realmente soy muy valiente porque tenía dos miomas, uno de 10 centímetros y el otro de 16. Soy un milagro, el doctor me dijo que fue una operación complicada. Me sacaron el útero, mis trompas, solo tengo mis ovarios. Tenía mucho dolor, pero me hacía la fuerte por mis hijas y mi madre, y porque tenía que trabajar, soy cabeza de hogar”, contó Rengifo.

La cantante reveló que se sometió a una intervención quirúrgica luego que le detectaran dos miomas del útero. (Foto: Facebook oficial)

En la misma línea, Giuliana Rengifo contó que ha retomado su relación con su pareja desde el pasado 3 de mayo. Además, no descartó casarse con él este año.

“Nos comprometimos hace un buen tiempo, me dio el anillo, pero nos dimos un tiempo por algunas cosas. Nos conocemos desde hace dos años y hemos vuelto el 3 de mayo. Justo volvió cuando me iba a operar. Desde entonces no nos hemos separado, me cuida, se preocupa por mi salud”, precisó.

Sobre el tipo de boda que quiere celebrar, Giuliana Rengifo aseguró que le gustaría casarse por “civil y religioso”. Además, recordó el mensaje que le dieron sus tres hijas: “Ya me dijeron mis hijas: ‘tú no sales de casa sin antes casarte’”.

Giuliana Rengifo se recupera tras complicada operación. (Foto: Instagram / @giulianarengifo)

Mientras se recupera de su delicada operación, Giuliana Rengifo no pierde la oportunidad de contar detalles de lo que podría ser su próxima boda, la cual no descarta que sea este año. “Sería en Piura, Dios mediante”, puntualizó.