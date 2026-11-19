Giuliana Rengifo volvió a referirse al vínculo sentimental que mantuvo años atrás con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina. Durante una entrevista, la cantante contó cómo comenzó esta historia y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al fin de sus encuentros.

Durante una entrevista en el pódcast “Desembucha”, Rengifo relató que el acercamiento ocurrió hace aproximadamente ocho o nueve años, cuando Magaly Medina y el notario atravesaban un periodo de separación. La cantante sostuvo que ambos se encontraban distanciados y que cada uno había continuado con su vida durante esos meses.

Asimismo, negó haberse involucrado en una relación. Ante las preguntas sobre el origen de la controversia, afirmó que nunca intervino en el vínculo entre la conductora y el notario.

Giuliana Rengifo recordó cómo inició su vínculo con el notario cuando este se encontraba separado de la conductora hace algunos años. (Foto: Captura de video / Desembucha Pe)

“Jamás, jamás me metí en la relación de ellos…Ellos estaban separados. No sé si se habían hecho un break o lo que sea, pero cada quien en ese momento, que fueron varios meses, cada uno hizo su vida”, reveló.

Rengifo señaló que recibió un trato cordial por parte del abogado. “El señor sí estaba interesado en mí. Comenzamos a salir, tuvimos una pequeña relación fugaz. Me trató superbién, un caballero”, contó la cantante.

Rengifo también explicó que el distanciamiento se produjo cuando viajó a Estados Unidos por motivos laborales. Su estadía en ese país se extendió durante 45 días, periodo después del cual dejaron de mantener contacto. “Se cortó todo tipo de relación…No había un tema de amor ni nada. Fue como que qué lindo, la pasamos bien y nos conocimos”, explicó.

Por otro lado, Rengifo habló sobre las consecuencias que tuvo la exposición mediática de esta historia. “Yo tenía miedo hasta de subirme a un escenario después de todo lo que me quiso embarrar ella”, indicó, en referencia al tratamiento que recibió el tema en medios de espectáculos.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano protagonizaron entrevista para el dominical "Día D" tras declaraciones de Giuliana Rengifo. (Foto: @magalymedinav/@giulianarengifo).

Finalmente, la artista sostuvo que no tiene intención de involucrarse en relaciones ajenas y consideró que el episodio con el notario forma parte de una etapa pasada. “Yo nunca me he metido en una relación, no lo haría. ¿Y por qué? Porque yo creo mucho en el karma”, sentenció la cantante.