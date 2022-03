Giuliana Rengifo se sinceró y dijo que considera que ha sido vetada de ATV después que diera a conocer públicamente que mantuvo un romance con el esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano.

“Estoy vetada en ATV, no puedo entrar al canal y a su programa (de Magaly) nunca podría ir porque hasta donde he escuchado y sé... no pueden ni pronunciar mi en ese programa. Eso es lo que me he enterado”, dijo al diario Trome.

En otro momento, la cantante propuso que la conductora de “Magaly TV: La Firme” la invite a su programa, pues considera que “haría el rating más alto de su vida”.

“La última vez que acudí al canal fue para ir al noticiero matutino que conduce Fernando Díaz, fui a presentar mi tema y me dieron un buen tiempo para hacerlo, pero luego no he ido a ningún otro programa y siento que estoy vetada en ese canal. Considero que es algo injusto porque yo vendo mi trabajo y mi música desde hace muchos años. No soy ninguna improvisada. Es más, (Magaly) debería invitarme a su programa, tendría el rating más alto de su vida, sin embargo, sé que no lo hará”, puntualizó.

Rengifo no dudó en desearle lo mejor a Magaly Medina, quien este 31 de marzo cumple 59 años. “A ella (Medina), le deseo que tenga muchísima vida y salud, que es lo más importante. Está regia, las ayuditas no importan, todo vale a estas alturas y si tiene dinero... puede hacerse lo que le dé la gana”, comentó.

Finalmente, la cantante dio su punto de vista respecto a las recientes declaraciones de Magaly Medina, quien manifestó que conocía la clave de celular de su esposo.

“Si no lo hace, chévere. Eso significa que lleva una relación súper sana. En lo personal, yo no soy una mujer que revisa celulares porque una tiene que saber con quién se mete. Yo he revisado celular, pero cuando he tenido algún presentimiento o cuando he desconfiado por algún motivo”, terminó.

VIDEO RECOMENDADO Rodrigo González Peluchín arremete contra Mirella Paz por criticar a Magaly Medina. Video: Instagram