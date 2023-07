Rompió su silencio. El modelo venezolano Giuseppe Benigni, expareja de la influencer Michelle Soifer y recordado por sus escándalos mediáticos en Perú, calificó de acosador al maquillista Carlos Cacho, luego de que este haya sugerido que tuvieron un romance.

“Tú lo que eres es un asqueroso acosador y que andas por la vida haciéndole daño a la gente sin motivo, te quedarás frustrado toda tu vida porque ya no sirves para nada”, comentó el modelo mostrando capturas de pantalla de los mensajes que Cacho le enviaba.

¿Qué dijo Carlos Cacho?

Como se recuerda, en una entrevista con el periodista Beto Ortiz, el maquillador comentó que tuvo un romance con el modelo. “No tengo nada qué contar. Lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó y lo compré”, agregó.

Las pruebas que presentó Giuseppe Benigni

Ante ese supuesto romance, el modelo negó mediante su cuenta de Instagram que haya tenido ese acercamiento y reveló mensajes que el estilista le escribía. Según el venezolano, los mensajes estaban fuera de lugar, por lo que lo acusó de acoso.

“He tratado de no opinar sobre este tema que ya lleva varios días, porque no me interesaba decir nada sobre este asqueroso personaje, pero como las personas solo escuchan la primera campana y no la segunda, vamos a aclarar y desmentir a este acosador de Carlos Cacho. Con pruebas, no de palabras solamente”, escribió.

¿Quién es Giuseppe Benigni?

Giuseppe Benigni es un modelo venezolano que se hizo conocido por tener una relación sentimental con la ex ‘chica reality’ Michelle Soifer. Tuvo varios escándalos mediáticos, principalmente por deudas, prostitución y maltrato animal.