Guiseppe Benignini jamás imaginó que asistir como invitado al programa “Magaly TV: La Firme”, terminaría provocando que protagonice un incómodo momento debido a que Magaly Medina perdió los papeles y cortó abruptamente la entrevista.

Tras ello, el modelo usó su cuenta de Instagram para compartir unos videos en los que explicó que él fue al set de la ‘Urraca’ para “hablar sobre mi circunstancia, pero así como todos vieron (Magaly) no deja dialogar a nadie, no deja que uno cuente su verdad, porque dice que se siente atacada y no sabe como defenderse”.

En otros clips, el joven venezolano, expareja de Micheille Soifer, dijo: “Me sentí muy humillado y mul mal, porque en ningún momento me dejó expresarme bien o hablar... Creo que se notó a legua y como es su programa, yo soy un caballero y jamás le faltaría el respeto y dejé que saque todo lo que quería mostrar”.

“Yo fui para dialogar y contar mi verdad, porque creo que todos tenemos un punto de vista diferente, pero ella se cree dueña de la verdad y no deja hablar. Yo me sentí mal, me sentí criticado, porque y decía algo y ella me daba la contraria”, agregó.

“Yo me siento bien, seguiré preparándome, sé que vendrán cosas mejores, trabajando y emprendiendo. Me siento bien porque yo quise decir lo que pasaba, que yo no dependo de nadie. Busco la manera de luchar día a día y si tengo que caer me levantaré y seguiré adelante”, señaló finalmente.

