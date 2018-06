Hace 14 años, María Raquenel Portillo salió de la cárcel tras ser declarada inocente de los delitos de violación, secuestro y corrupción de menores. Raquenel, más conocida como Mary Boquitas, era la corista y amiga de Gloria Trevi y ex esposa de Sergio Andrade, acusada de ser cómplice de abusar de menores de edad, quienes buscaron al polémico productor para recibir formación musical.

Como se recuerda, Mary Boquitas vivió, junto a la cantante mexicana Trevi y su productor Sergio Andrade, uno de los episodios más escandalosos del espectáculo. Los tres fueron detenidos en 2000 en Río de Janeiro, donde vivieron durante más de un año luego de escapar de México.

Las autoridades los seguían por toda Latinoamérica, tras la denuncia que hiciera la madre de Karina Yapor, una de las víctimas del productor musical Sergio Andrade, y la revelación de que el clan había abandonado a un niño en España.

Los tres fueron transferidos a una cárcel de Brasilia, desde donde intentaron evitar su extradición. Durante ese periodo, Gloria Trevi se embarazó y dio a luz en prisión a un hijo de Sergio Andrade. Raquenel fue liberada poco después, y ha intentado recuperar su carrera musical tras salir de prisión.

NUEVA VIDA

Mary Boquitas ha señalado que está preparando una serie para contar todo lo que vivió al lado de Gloria Trevi y Sergio Andrade.



"Es la historia humana de una mujer que quería ser artista y que se enamoró de una persona que ella pensó que era muy especial. Y esto pasó a ser una de las historias más aterradoras que ni en el cine he llegado a ver", señaló Raquenel a Telemundo.

Hoy, liberada del sometimiento de Andrade, señala que lo defendió por amor, y que él la manipulaba al punto de generar una codependencia.

La ex corista de Gloria Trevi, que estuvo casada con el productor musical durante 5 años, ahora se dedica a dictar charlas a adolescentes para que no caigan en engaños de abusadores. "Me arrepiento hasta de haberlo conocido", indica.

Raquenel intenta retomar su carrera artística. Hace algunas semanas lanzó el tema "Reencuentro", e inició una gira por México.