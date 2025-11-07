El actor peruano Gonzalo Revoredo, exintegrante de 'Noche de patas’, fue denunciado por su expareja, Jimena Elías Roca, quien lo acusa de ser un supuesto padre ausente y no cumplir con sus responsabilidades económicas hacia los dos hijos que tienen en común.

Y es que la acusación fue revelada por Elías en sus redes sociales, asegurando que el actor se justificaría en su carrera para eludir el pago de la manutención y ausencia en la vida de los menores.

“Mis hijos tienen a su papá biológico, pero a él no está presente en sus vidas. Yo le ruego y le digo por favor tienes que venir o verlos” , contó Jimena, resaltando la ausencia del actor a pesar de su insistencia.

Tras ello, la exmodelo detalló que, incluso cuando Gonzalo alega no tener dinero, tampoco muestra interés en visitarlos, a pesar de existir una conciliación que establece un régimen de visitas.

“Que no puede, que está trabajando, pero no tiene plata. No importa, que los vea y él dice: ‘No es como tú quieres’ (...) Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere. Pudiendo paternar, pudiendo recoger a sus hijos y estar los fines de semana, no quiere” , sentenció.

Gonzalo Revoredo y Jimena Elías

Asimismo, la madre de los niños cuestionó la excusa de la falta de solvencia económica por parte de Revoredo. “Está trabajando pero no tiene plata para pagar”, criticó. “Pero igual yo digo, no importa, que los vea. Y él dice: ‘No, no es cuando tú quieres’. ¡Qué locura!”.

¿Gonzalo Revoredo y Jimena Elías tuvieron conflictos antes?

El programa ‘Amor y Fuego’ recordó que no es la primera vez que la expareja tiene conflictos. En 2019, Elías Roca denunció a Revoredo por violencia psicológica, hecho que se habría repetido en el año 2022 por las mismas circunstancias.

Gonzalo Revoredo denuncia

Asimismo, la exmodelo resaltó que la imagen pública de Revoredo, quien a veces comparte contenido con los menores en redes sociales, sería solo una “careta” para aparentar ser un “padre dedicado”.

Por su parte, el actor no se ha pronunciado sobre las acusaciones.