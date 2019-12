Antes de ser claun y presentador de TV, Gonzalo Torres fue músico, integró las bandas Los Nosequién y los Nosecuántos y La Liga del Sueño. Precisamente esta última, liderada por Pelo Madueño, fue su trampolín a la actuación a través de “Pataclaún”, donde interpretó a ‘Gonzalete’, personaje que intentó erradicar de su vida, apenas acabó la popular serie, pero luego volvió a abrazar.

"Mi mirada hacia Gonzalete ha ido cambiando. Al comienzo no quería saber nada del personaje porque no me permitía hacer otras cosas; pero hoy que he hecho otras cosas, lo abrazo y recuerdo con cariño porque me ha permitido estar en contacto con la gente. Lo quiero un montón”, manifestó Torres.

-¿Cuándo te reconcilias con el personaje?

Cuando comienzo a hacer otras cosas, cuando me doy cuenta que mi yo creativo va mucho más allá que un personaje de la TV, cuando surge “A la vuelta de la esquina” e incursiono en la radio.

-¿Qué representa “Patacláun" en tu vida?

Representa todo en realidad, me dio a conocer y le dio alegría a mucha gente. Es una etapa hermosa, es un poco la historia de la televisión y qué lindo haber sido parte de ella.

-¿Por qué crees que tuvo tanto éxito y la gente lo recuerda con cariño?

Porque fue una propuesta diferente, innovadora, que genera nostalgia. El papá que creció viendo “Patacláun” quiere que su hijo también lo vea.

-¿Crees que una nueva versión de “Patacláun” consiga el mismo éxito que el programa original?

Confío mucho en la mirada de July (Naters), porque ella apostó por mí. Patacláun nació en las tablas, no en la televisión, y lo que July está haciendo ahora es formar gente nueva, hay que esperar. El producto original hay que mirarlo como lo que es, un producto de su tiempo y ahí tiene que quedar.

Además de estar en televisión, estás haciendo cine. ¿Qué papel tienes en ‘Igualita a mí’, la nueva propuesta de Tondero?

Interpreto al hermano del personaje de Carlos Alcántara. Trabajamos en una compañía constructora y Carlos se aferra con uñas y dientes a una juventud que ya lo ha abandonado. Mientras yo soy el responsable de la familia, él tiene talento para vender proyectos. Es una comedia romántica.

Gonzalo Torres en entrevista con El Comercio.

“PERFECTOS DESCONOCIDOS”

Gonzalo Torres también forma parte del elenco de actores de “Perfectos desconocidos”, puesta en escena dirigida por Juan Carlos Fisher que va de jueves a lunes en el teatro Pirandello.

La obra narra la historia de un grupo de amigos que se juntan a comer y juegan a dejar los celulares en la mesa para que todos se enteren de los mensajes y su contenido, o llamadas que llegan. Pero lo que ocurre después, es algo que nadie espera.

“Me ha sorprendido mucho la recepción del público, es una obra con mucha risa, que te hace pensar, pues toca un tema real sobre cuánto depositamos en estos aparatitos (muestra su teléfono celular). El teléfono se ha convertido en la caja negra, en una extensión de nuestra vida”, refiere Gonzalo sobre la propuesta teatral que va hasta el 15 de diciembre.

Actúan Gonzalo Torres, Rómulo Assereto, Katia Condos, Jimena Lindo, Alicia Mercado, Renzo Schuller y Paul Vega.