El cantante de cumbia Christian Domínguez, líder de la Gran Orquesta Internacional, reapareció nuevamente para confirmar su permanencia en la agrupación que fundó y las nuevas presentaciones que realizará por Europa.

Aquel pronunciamiento, que realizó mediante una transmisión en vivo en redes sociales junto con sus compañeros de orquesta, la hizo tras el escándalo que protagonizó al serle infiel a su expareja Pamela Franco con dos mujeres.

De ese modo, el artista se disculpó con su fanáticos y empresarios por las últimas ausencias en las presentaciones hechas en Arequipa y Lima, por lo que desmintió un posible alejamiento del grupo.

Cabe precisar que, Domínguez aseguró a los empresarios y promotores que seguirá participando en distintos eventos musicales del grupo, incluso los que dará en Europa, tras sus escándalos de infidelidad.

En ese sentido, los conciertos que la agrupación realizará por Europa serán ofrecidas como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias, las cuales se celebran en julio.

“A todos los amigos promotores que han estado preocupados de que al no asistir a los eventos, pensarán que no voy a estar. Decirles que no, que voy a seguir laborando y eso empieza desde ya. Es un mensaje a la gente que nos sigue, así que nada”, comentó.

Christian Domínguez anuncia que llevará terapia psicológica





Tras las infidelidades que fueron descubiertas por la comunicadora Magaly Medina, el artista reveló en el estreno del programa “América hoy”, del que formaba parte y renunció, que llevará terapia psicológica.

Sin embargo, al retirarse del show televisivo, el cantante confirmó que seguirá participando en las actividades musicales de la Gran Orquesta Internacional.

MÁS INFORMACIÓN: Christian confirma infidelidades en entrevista tras separación de Pamela

“Ya estoy tomando ayuda psicológica. Desde el día 2 que pasó el programa, lo primero que hice fue ir al psicólogo, decidí ponerme en sus manos porque tengo un problema y debo identificarlo. Cuando hablaba en televisión lo hacía con sinceridad”, aseguró en el canal 4 (de Lima).

Es preciso recordar que Domínguez no solo confirmó su infidelidad con Mary Moncada y Alexa Samamé, sino que aseguró haber tenido romances con otras mujeres.