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El extranjero permanecería bajo custodia en la comisaría de San Isidro para las diligencias correspondientes | Foto: Archivo GEC / Magaly TV (Captura) / Composición EC
El extranjero permanecería bajo custodia en la comisaría de San Isidro para las diligencias correspondientes | Foto: Archivo GEC / Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El modelo belga Greg Michel fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras agredir verbal y físicamente a los efectivos durante una intervención en un grifo de San Isidro, al ser visto conduciendo su camioneta bajo los efectos del alcohol tras salir de un local nocturno en compañía de su pareja, Maryjane Ramírez.

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