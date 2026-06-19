El modelo belga Greg Michel fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras agredir verbal y físicamente a los efectivos durante una intervención en un grifo de San Isidro, al ser visto conduciendo su camioneta bajo los efectos del alcohol tras salir de un local nocturno en compañía de su pareja, Maryjane Ramírez.

La intervención se desencadenó a dos cuadras de un karaoke donde el exchico ‘reality’ permaneció bebiendo alcohol hasta cerca de las 5 a. m. Al ser abordado por la patrulla mientras abastecía su vehículo, Michel atacó a uno de los uniformados, lo que obligó a las autoridades a reducirlo para trasladarlo a la comisaría del sector.

Su acompañante, identificada como Maryjane, registró el incidente con su teléfono celular mientras pedía que no lo arrestaran, para luego abordar la unidad policial y acompañarlo.

‘Magaly TV La Firme’ difundió las imágenes del altercado y el documento de la evaluación médico-legal realizada al policía agredido, el cual certifica que el agente presenta lesiones traumáticas externas recientes causadas por un agente contuso y uña humana.

Pamela López comparte las primeras imágenes de sus mini vacaciones en Cusco junto a sus padres y sus hijos, donde muestra su cambio de look y un momento familiar.

MÁS INFORMACIÓN: Melissa Klug se pronuncia sobre polémica entre Jefferson Farfán y Magaly Medina

Asimismo, el espacio televisivo reveló el resultado de la prueba de alcoholemia practicada al extranjero, la cual arrojó una concentración de 1.19 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que duplica el límite permitido por la ley para conducir.

El historial del imputado registra antecedentes de conducta violenta en espacios públicos, como una pelea en un concierto musical en 2025, además de denuncias previas por agresión física y psicológica interpuestas por su actual pareja.

Greg Michel protagoniza fuerte incidente con policías.

VIDEO RECOMENDADO: