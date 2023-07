Greissy Ortega se presentó el día de hoy en el programa de Lady Guillén, ‘Dilo fuerte’, en el que se refirió a las declaraciones que realizó Milena Zárate en su contra hace unos días respecto a su maternidad y los escándalos en los que se ve envuelta.

Asimismo, se refirió a los pasajes para venir a Perú que le fueron obsequiados por un empresario y la producción de Magaly Medina. Afirmó que no tomó el vuelo debido a que el horario era muy temprano y sus hijos necesitaban dormir bien.

Cuando la entrevista ya estaba llegando a su fin, Guillén le realizó un extraño comentario que puso entre la espada y la pared a la colombiana.

“Hablaba contigo desde hace un momento de un tema que es importante para ti, solo tú tienes el derecho de contarlo, es tu vida, tu tema bonito, porque siempre será bonito”, mencionó la conductora de televisión.

“Quiero recuperarme emocionalmente y de salud, me he adelgazado por cuestiones de cosas que no voy a decir. Para toda mujer es algo bonito, es primero Dios es el que sabe y primero es mi salud, es estar bien, recuperarme porque siento que las fuerzas me ganan”, fue la respuesta de Greissy, quien no afirmó ni negó estar embarazada pero dejó abierta la posibilidad de esperar la llegada de su cuarto hijo.