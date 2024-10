Greissy Ortega, conocida por ser hermana de Milena Zárate, rompió su silencio tras haber sido desalojada de la habitación que alquilaba en Lince, acusando al propietario del inmueble por el presunto robo de S/ 10 000, afirmando que la situación fue injusta y humillante, especialmente porque involucró a sus hijos.

Según Ortega, el incidente se desató cuando, Maycol Cayllahua, propietario del edificio, llegó sin previo aviso exigiéndole que pagara dos meses de alquiler adelantados. “Yo había acordado pagar 700 soles a fin de mes, pero él llegó y me exigió el doble. No había ningún contrato con él, sino con su pareja, que se mantuvo en silencio mientras él me daba órdenes”, explicó Greyssi en el programa “Dilo Fuerte” de Panamericana TV.

La situación se agravó cuando Greissy intentó regresar a su vivienda y encontró que le habían cambiado las cerraduras. “ Yo fui a la comisaría a denunciar el hurto porque tenía medicinas, documentos importantes y 10 mil soles en efectivo dentro del cuarto”, afirmó. La modelo insistió en que su desalojo fue ilegal y que, a pesar de haber intentado dialogar con la pareja, sus reclamos fueron ignorados, dejándola a ella y a sus hijos sin un techo donde pasar la noche.

Tras el repentino desalojo, Greissy fue captada por “Magaly TV, la Firme” ingresando a un hospedaje de Lince junto a sus pequeños y Pastor, donde habría pasado la noche. Al respecto, Magaly Medina aseguró que Ortega dormía en una habitación compartiendo el mismo colchón inflable con sus hijos y novio. Respecto al retiro forzoso, Cayllahua negó haber cambiado las cerraduras. Por su parte, Ortega dijo sobre Maycol: “Ella trabaja (su pareja), él no hace nada”.

En medio de esta situación, Ortega fue hospitalizada tras sufrir una descompensación emocional. “Yo tengo depresión, ansiedad y ataques de pánico, y esto ha sido muy difícil. Me descompensé por todo lo que estaba pasando” , confesó. Greissy también reveló que, debido a su estado de salud, sus hijos fueron trasladados temporalmente a la casa de sus suegros, los padres de Pastor, su actual pareja.

Sin embargo, Ortega también se mostró reflexiva sobre su situación, admitiendo parte de la responsabilidad. “La responsable soy yo, soy la madre de mis hijos, pero a veces peco de confiada y pienso que todos son buenos. Tomé decisiones equivocadas debido a mi dependencia emocional”, declaró, haciendo referencia a su pasado con Ítalo Villaseca, su exnovio, con quien vivió una relación abusiva.