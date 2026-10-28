Fiscalización acudió dos veces al inmueble y logró ingresar en la segunda visita, cuando el perro ya estaba limpio. La municipalidad aún no emite una conclusión oficial. | Foto: Captura de YouTube (Magaly TV, la Firme)
Fiscalización acudió dos veces al inmueble y logró ingresar en la segunda visita, cuando el perro ya estaba limpio. La municipalidad aún no emite una conclusión oficial. | Foto: Captura de YouTube (Magaly TV, la Firme)
Por Redacción EC

Vecinos de San Juan de Miraflores denunciaron por presunto maltrato animal a la bailarina colombiana Greissy Ortega, a quien señalan de tener a un perro en aparente abandono, encerrado en una habitación sucia con sus excrementos y perturbando la tranquilidad del edificio por sus continuos ladridos.

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