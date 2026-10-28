Vecinos de San Juan de Miraflores denunciaron por presunto maltrato animal a la bailarina colombiana Greissy Ortega, a quien señalan de tener a un perro en aparente abandono, encerrado en una habitación sucia con sus excrementos y perturbando la tranquilidad del edificio por sus continuos ladridos.

Según ha informado ‘Magaly TV, la Firme’, los residentes habrían grabado en video al animal e indicaron que su llanto es constante y afecta la tranquilidad del lugar. “Son las 12 treinta de la mañana y el perrito está todo el día así, y el perro llora, todas las noches”, se escucha en una de las grabaciones presentadas.

Además, la administradora del edificio contradijo la versión de la modelo al señalar que sí reconoce al perro llamado ‘Copito’ y a la vivienda. “El olor sube, el excremento y de los animalitos que ensucian”, afirmó.

Greissy Ortega niega que el perro en video sea su mascota

Ante las acusaciones, la hermana de Milena Zárate negó que la mascota mostrada en las imágenes sea suya, pero aseguró que es cuidar a su familia y a su mascota.

“Tengo un bebé, un perrito”, dijo Ortega al aclarar que conoce el comportamiento de su animal respecto a los ladridos. “Eso lo puedo recontra corroborar, porque no le gusta estar encerrado”, añadió.

Este fue el perro que grabaron en la supuesta casa de Greissy Ortega | Foto: Captura de YouTube (Magaly TV)

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Sin embargo, al revisar el material presentado por los vecinos, donde se ve el estado del can, Ortega sostuvo que las imágenes no corresponden a su mascota. “No es mi cachorro, es chiquito y blanco... lo que podemos hacer es ahorita que tú te vayas, yo le tomo fotos a mi perro”, declaró.

Debido a los reclamos, personal de Fiscalización de la municipalidad acudió dos veces al departamento. Si bien en la primera visita no se permitió el ingreso, en la segunda sí lograron entrar cuando el perro ya estaba bañado.

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