Greissy Ortega, reconocida por ser hermana de la bailarina Milena Zárate, rompió el silencio tras ser desalojada de la habitación que alquilaba en Lince. Ortega, quien se encontró sin hogar junto a sus tres hijos y su pareja Randol Pastor, denunció al propietario del inmueble, Maycol Cayllahua, por un supuesto robo de S/ 10,000, una situación que describió como “injusta y humillante”.

A través de una emotiva declaración en redes sociales, Ortega reflexionó sobre su experiencia, afirmando: “Todo lo que estoy viviendo me está enseñando algo. Puede que no sea el mejor capítulo de mi vida, pero siempre recuerdo que es solo un capítulo, no el final de mi historia... Me levantaré y brillaré como siempre lo he hecho. Vendrán tiempos y momentos mejores”.

Post de Greissy Ortega tras desalojo de habitación en Lince | Instagram (captura)

Greissy Ortega denunció robo de S/ 10 000

Según Greissy, el conflicto se desató cuando Cayllahua llegó sin previo aviso exigiendo el pago de dos meses de alquiler por adelantado, a pesar de que Ortega había acordado pagar S/ 700 a fin de mes. “No había ningún contrato con él, sino con su pareja, que se mantuvo en silencio mientras él me daba órdenes”, explicó en el programa Dilo Fuerte.

Tras el desalojo, Ortega y su familia se vieron forzados a pasar la noche en un hotel cercano, luego de que descubrieran que las cerraduras del edificio habían sido cambiadas. “Yo fui a la comisaría a denunciar el hurto porque tenía medicinas, documentos importantes y 10 mil soles en efectivo dentro del cuarto”, afirmó, insistiendo en que su desalojo fue ilegal.

En medio de la tensión, Ortega también reconoció que parte de la responsabilidad recaía en ella. “La responsable soy yo, soy la madre de mis hijos, pero a veces peco de confiada y pienso que todos son buenos. Tomé decisiones equivocadas debido a mi dependencia emocional”, comentó, refiriéndose a su relación pasada con Ítalo Villaseca.

Ítalo Villaseca dice que Greissy Ortega le rechazó un departamento

Desde Estados Unidos, Villaseca mostró su indignación por la situación, asegurando que ofreció a Ortega un departamento para que pudieran vivir cómodamente. “Yo le he brindado un departamento para que viva tranquila con mis hijos y el apoyo de mi mamá. No quiso, me lo rechazó todo”, lamentó.

Aunque ha mostrado su disposición para cuidar a sus hijos, dejó claro que no apoyará económicamente a Randol Pastor, el actual novio de Greissy. Mientras tanto, tras el desalojo, Ortega permaneció en un hotel junto a su pareja y sus hijos, y posteriormente se trasladó temporalmente a la casa de los padres de Pastor.