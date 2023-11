La actriz peruana Guadalupe Farfán, conocida actualmente por interpretar a July en “Al fondo hay sitio” (AFHS), reveló que está soltera y no pretende entablar una relación amorosa.

“Estoy soltera, no estoy buscando pareja, por ahora esas cosas no van conmigo, ya en algún tiempo se dará, no hay que presionar nada. Además, solo tengo 19 años”, comentó.

Como se recuerda, anteriormente Guadalupe fue vinculada con el actor Jorge Guerra (Jaimito Gonzáles en AFHS) tras la dedicación de un supuesto mensaje romántico, sin embargo, Farfán desmintió ese rumor alegando que tienen solo una amistad.

Asimismo, la actriz se mostró contenta al destacar el apoyo que recibe por parte de los seguidores de AFHS. “Me dicen que conectan con el personaje, que creo es lo más importante. Jamás pensé que July le traería tantos momentos bonitos a mi vida”, añadió.

Guadalupe Farfán en “¿Cuál es el verdadero?”





Guadalupe Farfán participará como cazafarsante en “¿Cuál es el verdadero?”, programa de América TV. Competirá junto con su colega, la actriz Marisol Aguirre y el cantante Patricio Suárez-Vértiz.

“Soy buenísima descubriendo a los mentirosos, los saco en una. Yo siempre digo, ‘Ojo de loca, no se equivoca’. Siempre sigo mi intuición y cuando algo no me da buena vibra, mejor me alejo”, comentó Farfán.

Aunque reconoció que ha mentido en algún momento de su vida, aclaró que eso no la convierte en una persona mentirosa. Cabe mencionar que el programa de América TV se emite los sábados a las 9 p.m.