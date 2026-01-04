Tras confirmar su salida de la serie “Al fondo hay sitio”, la actriz Guadalupe Farfán recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo y extenso mensaje de despedida. Su publicación estuvo acompañada de fotografías inéditas de su paso por la serie.
Según reveló la actriz, ella decidió alejarse de la serie y de su personaje, ‘July Flores’, para dar paso a una nueva etapa en su vida de retos profesionales.
“Adiós, familia”, inició el mensaje de la joven actriz en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió fotografías y videos inéditos de su etapa en el programa, a lo largo de tres años.
“Hoy con lágrimas en los ojos, pero con el corazón lleno de amor, les digo adiós para dar paso a una nueva etapa. No tengo palabras para explicar todo el AMOR que siento por todo el elenco, la producción, y en general todo el equipo que conforma ‘Al fondo hay sitio’”, precisó.
En las imágenes se puede ver a ‘July Flores’ en diversas escenas de la serie. Además, se aprecia que la actriz compartió diversas anécdotas y experiencias al lado de sus compañeros de “Al fondo hay sitio”.
Cabe resaltar que la publicación de Guadalupe Farfán fue comentada por sus compañeros Karime Scander, Gabriel Meneses, Mónica Sánchez, y también por el guionista Gigio Aranda, quien aseguró que la “puerta sigue abierta” para un posible regreso en el futuro.
