Vasco Madueño, hijo peruano no reconocido del cantante Guillermo Dávila, se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y expresó sus sentimientos ante la ausencia de su padre en todo este tiempo.

En conversación con Magaly Medina, el joven de 19 años señaló que su madre, Jessica Madueño, nunca se refirió al cantante venezolano de manera negativa, pese a los errores de su padre.

“Mi mamá desde que era pequeño me dijo quién era mi padre y me dijo que era un cantante conocido. Mi mamá nunca me habló mal de él y tenía la ilusión de conocerlo como cualquier niño”, confesó Vasco Madueño.

“Pocas han sido las conversaciones y muy superficiales... Desde muy niño nunca tuve una mala imagen de él. Mi madre nunca habló mal de él” , agregó.

En otro momento, Vasco Madueño se refirió a las declaraciones que su padre tuvo en el pasado en la prensa internacional, donde calificó el nacimiento de su hijo como un “accidente”.

“De hecho, cuando vi ese documental por mi cuenta, de hecho mi madre no quería decírmelo. En ese video veo a mi madre con las lágrimas y mi madre no quería decírmelo, pero ya lo vi. Fue horrible crecer con eso y espantoso, aunque siempre tuve mucho cariño y nunca me sentí solo o triste, solo cuando veía ese video”, expresó muy nervioso.

