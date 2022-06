Marcela Navarro, ganadora de “La Voz Perú” (2021), realizó un comunicado para informar a sus seguidores que no será parte del concierto de Guillermo Dávila —su entrenador en el programa de talentos de Latina— porque recibió malos tratos por parte de la producción del evento.

“¿Acaso tengo un contrato contigo? ¿Acaso te he pagado?¿Qué reclamas? ¿Cuál es tu problema? Fueron algunas de las frases que me tocó escuchar de una persona involucrada en la organización de un evento al que se me invitó hace semanas”, indicó la artista al inicio de su comunicado compartido en redes sociales.

Navarro señaló que no se le comunicó en qué momento del show iba a presentarse o qué canción iba a interpretar para el público. Detalles esenciales para que ensaye antes de su número musical.

“Había postergado algunas de mis actividades programadas para esta semana, todo con el fin de tener absoluta disponibilidad para ensayar o lo que se requiera de mí. Los días pasaron y nunca se me dijo qué canción iba a cantar, o cuánto tiempo, si al inicio o al final del concierto, etc”, explicó.

“Tomé la decisión de expresar que me parecía una falta de respeto que nadie haya coordinado nada conmigo, porque falta apenas un día para tal evento. Y hace semanas la agente de prensa me había convocado a un par de entrevistas y me pidió anunciar que yo iba a estar como invitada. Sin embargo, no tuve más noticias”, contó.

La ganadora de “La Voz Perú” dijo sentirse humillada: “A cambio, recibí una llamada humillante, donde además se me insultaba y se me culpaba por cosas que tenían que ver con su organización... Una mala organización”.

Finalmente, Marcela Navarro señaló que no permitirá este tipo de malos tratos a su persona para seguir creciendo en el mundo artístico.

“Muy a menudo, dejamos de decir lo que pensamos y no nos hacemos respetar por temor a ‘quemar un puente’ o a que no nos vuelvan a llamar, hablar, etc. Pero si lo pensamos bien, a veces el puente ni siquiera existe, o solo existía en nuestra mente”, sentenció.

Cabe mencionar que el concierto de Guillermo Dávila se realizará en la noche de este sábado 25 de junio en Circulo Militar de Jesús María, pero ya no contará con la presencia de la talentosa Marcela Navarro.

