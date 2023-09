El periodista de América TV, Gunter Rave, participará en “¿Cuál es el verdadero?” cazando a los farsantes que vayan a retarlo. Asimismo reveló que no tiene pareja y que no está en sus planes buscar una.

“[...] Estoy soltero y así estoy tranquilo. No me quita el sueño ni me preocupa tener pareja, la mitad de mis amigos están divorciados. Además, cuido a mi mamá y vivo con ella, lo cual me da mucha satisfacción”, relató.

Por otro lado, el comunicador explicó que debido a su profesión tendrá la facilidad para descubrir a los mentirosos. “Pienso que los periodistas son quienes mejor los descubren, especialmente en el mundo de la política”, agregó el presentador de noticias.

Gunter Rave habla de sus metas profesionales

Respecto a su vida profesional, el periodista reveló que no tiene planes de abandonar su trabajo ya que se encuentra satisfecho con su labor.

“No pienso retirarme porque este es mi trabajo de toda la vida, no he considerado otra opción, lo hago desde los 18 años, en Cuzco. [...] Estoy feliz en el noticiero, dando el máximo para seguir liderando en nuestro horario”, reiteró.

Asimismo, comentó que le gustaría hacer una conferencia para compartir su experiencia periodística con los demás. “He aprendido muchos trucos y tácticas que he creado para mi trabajo y han funcionado, y me encantaría compartirlos con otras generaciones”, sentenció.

Gunter Rave en “¿Cuál es el verdadero?”

Finalmente, el periodista estará en ¿Cuál es el verdadero? compitiendo junto con Michelle Soifer y Korina Rivadeneria. Unos de los invitados será Pedro Loli, quien presentará a su padre mediante un interesante reto para los concursantes. El programa se emite por América TV a las 9 p.m.