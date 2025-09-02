Miguel Ángel Bueno Wunder, más conocido como Gustavo Bueno en la escena artística peruana, vivió una situación complicada tras someterse a una compleja cirugía de columna en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud.
La compleja cirugía estuvo a cargo del doctor José Fonseca Briceño, especialista en Columna Vertebral, quien explicó que se trató de una fractura de alta complejidad que requirió varias horas de intervención.
“Se trataba de una fractura vertebral compleja y delicada por la condición del paciente. Fue una cirugía prolongada; se realizó una estabilización con tornillos y una descompresión de la médula espinal para evitar mayores complicaciones”, precisó el especialista.
Tras ser dado de alta, el actor que dio vida a ‘Gilberto Collazos’ o ‘Don Gil’ en “Al fondo hay sitio” se mostró agradecido con los cuidados que recibió en el hospital.
“Me voy muy agradecido. Fui tratado con gran calidad humana y profesional. Me hicieron sentir en casa y hoy puedo decir que el Rebagliati es el mejor hospital del Perú, con médicos y enfermeras que son un orgullo para el país”, detalló el artista.
Como se recuerda, el querido personaje del actor en “Al fondo hay sitio” se ausentó desde hace varios meses y sus seguidores no tardaron en enviar un mensaje de aliento al experimentado actor, quien viene recuperándose favorablemente en su hogar.
