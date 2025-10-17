Una nueva controversia ha surgido entre la exconductora Maju Mantilla y su aún esposo, Gustavo Salcedo, luego de que el empresario amenazara a la ex Miss Mundo con desalojarla de su hogar familiar si no firmaba una conciliación de separación en sus términos.

A través de audios revelados por "Magaly TV La Firme" el 16 de octubre, donde aparentemente habla Gustavo, se informó que, tras obtener pruebas de una supuesta infidelidad de Maju con su productor Christian Rodríguez, Salcedo le habría condicionado abandonar su hogar sin sus hijos.

CONOCE MÁS: Maju Mantilla promete demostrar legalmente que no engañó a Gustavo Salcedo

“La invito a conciliar el 12 de marzo, le enseño gran parte de las pruebas. Acá o firmas o te agarro de patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia ”, sería la amenaza que Gustavo habría proferido a la expresentadora.

En ese sentido, Gustavo detalló los términos de la conciliación. “Yo básicamente me quede en la casa, con los chicos y ella en otro sitio bajo regímenes de visita. Todas las inversiones, en el norte, etc., yo me las quedo”, indicaba.

Por otro lado, el padre de los hijos de Maju aseguró que, como ella debía permanecer en el hogar familiar hasta el 10 de julio, durante ese tiempo se comportó conforme a la moral, ya que, según él, “no era amor al chanco, sino al chicharrón”.

La separación implica la división de bienes e inmuebles que la pareja mantenía en copropiedad, entre ellos, el hotel ‘Aquamare Bungalows’ en Tumbes, e inversiones en cuatro vehículos, mismos que están a nombre de ambos.

A pesar de que Salcedo afirmó que en la conciliación se había acordado que Mantilla se retiraría del hogar, el programa de espectáculos reveló que la ex Miss Mundo aún reside en la propiedad.

Estos serían los vehículos que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tendrían juntos

Según declaraciones previas del abogado de Salcedo, la pareja ya habría suscrito un acuerdo que estipularía que el empresario se quedaría con sus hijos y la exconductora abandonaría la vivienda.

Además de los bienes matrimoniales, se reveló que Maju y Gustavo poseen propiedades individuales, como departamentos, cocheras y depósitos, entre otros.