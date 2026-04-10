Tras meses de silencio, el empresario Gustavo Salcedo se refirió a la denuncia por agresión física presentada en su contra por Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla.

De ese modo, el empresario se mostró arrepentido por el incidente ocurrido en las afueras de una notaría en 2025, aunque descartó cualquier intención de entablar un diálogo directo con Rodríguez

Así, el empresario afirmó que, si bien enfrenta la denuncia penal, ha cumplido con todas las citaciones fiscales y no busca evadir el proceso legal. Sin embargo, cuestionó las acusaciones de la defensa de Rodríguez.

“El caso no se ha archivado, eso sigue su curso. La Fiscalía debe hacer sus investigaciones y hay cargos que me parecen absurdos y exagerados. Es una situación que se salió de las manos como a cualquiera le podría haber pasado”, declaró Salcedo en ‘Amor y Fuego’.

Respecto al incidente, el todavía esposo de Maju Mantilla negó ser una persona violenta, sosteniendo que el altercado físico fue accidental, pues no lo había planificado y se originó cuando intentaba conversar con el productor por otros asuntos.

“Mi intención jamás fue agredirlo, mi intención fue hablar con él por otro tema y la verdad se fue corriendo, se cae y se golpea la cabeza. Fue una situación fuera de control. Me arrepiento. Nunca he sido violento”, acotó.

Pese a mostrar una postura conciliadora respecto a sus disculpas públicas, Salcedo fue tajante al señalar que no buscará un acercamiento privado con Rodríguez. “Yo no tengo nada que conversar con él, tengo que ser respetuoso con los procedimientos que se hagan”, sentenció.

A pesar de su situación personal, Mantilla se mostró entusiasmada por su incorporación a ‘La Sustancia’, una plataforma de streaming que compartirá con figuras como el técnico deportivo Ricardo Gareca y el padre Omar Sánchez.

Finalmente, el empresario aseguró ser el primero en “dar la cara” tras el incidente y espera que las autoridades actúen conforme a la ley.

Mientras tanto, confirmó estar iniciando una nueva relación con la veterinaria María Pía Vallejos, aunque afirmó que “todavía existe amor” por la madre de sus hijos.

“He tenido la suerte de conocer a María Pía. Todo en su momento, la verdad que no hay que apurar las cosas, hay que hacer las cosas en calma y ver, ver qué pasa”, manifestó al programa de espectáculos.