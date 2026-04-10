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Además, el empresario fue tajante al señalar que no buscará un acercamiento privado con Rodríguez. | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Además, el empresario fue tajante al señalar que no buscará un acercamiento privado con Rodríguez. | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Tras meses de silencio, el empresario Gustavo Salcedo se refirió a la denuncia por agresión física presentada en su contra por Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla.

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