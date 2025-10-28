Gustavo Salcedo, todavía esposo de Maju Mantilla, asistió al velorio de Elvia Elizabeth García Linares, madre de la presentadora, quien fue velada este martes en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores.
Según informaron los familiares de la ex Miss Mundo 2004 a El Comercio, García Linares falleció el lunes 27 de octubre a los 75 años y sus restos serán sepultados el miércoles 29 al mediodía en el Camposanto Mapfre de Huachipa.
De ese modo y a pesar de su inminente separación, el empresario fue captado a la salida del velatorio, acompañado de sus dos hijos menores, en un emotivo acto de despedida a su exsuegra y abuela, respectivamente, en medio de este trágico momento.
Aunque la familia ha optado por mantener reserva sobre la causa exacta de su deceso, el entorno cercano a la familia ha indicado que la madre de Mantilla venía atravesando un delicado estado de salud.
Entre las celebridades que asistieron al velorio de Elvia García se encontraban Santi Lesmes, excompañero de conducción de Maju, Tula Rodríguez, amiga cercana de Mantilla, así como la exreina de belleza Olga Zumarán, quien dijo haberse comunicado con la trujillana.
