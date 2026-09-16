Magaly Medina difundió el pasado 15 de septiembre, en su programa Magaly TV La Firme, un audio de archivo en el que una voz menciona información sobre los movimientos de Christian Rodríguez Portugal, su vehículo y un supuesto seguimiento mediante GPS. La grabación fue presentada en medio de la controversia generada por la decisión del Ministerio Público sobre la denuncia contra Gustavo Salcedo.

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El material fue emitido luego de que el abogado de Salcedo, el doctor Petrozzi, expusiera la posición de la defensa respecto de los mensajes y los dispositivos de geolocalización mencionados durante la investigación.

El abogado afirmó que los mensajes atribuidos a Gustavo Salcedo no contenían amenazas ni acreditaban, desde la posición de la defensa, los delitos denunciados por Christian Rodríguez. “Todos los WhatsApp que el señor Rodríguez Portugal manda, dos o tres son de Gustavo Salcedo, pero ninguno de ellos ni amenaza, ni acosa, ni hace reglaje o nada de lo que ha denunciado este señor” , señaló.

Según Petrozzi, esta fue una de las razones por las que la Fiscalía consideró que los mensajes no permitían imputar un delito a Salcedo. “Por lo tanto, la Fiscalía ha dicho: ‘Con estos WhatsApp yo no puedo imputarle delito alguno a Gustavo Salcedo’” , sostuvo.

Respecto de los dispositivos de geolocalización, el abogado señaló que una pericia no los vinculó con su patrocinado. “Con respecto a los GPS, la pericia ha determinado que los GPS no pueden ser vinculados con Gustavo Salcedo” , afirmó.

El abogado agregó que, según la defensa, durante la investigación no se acreditó que los dispositivos fueran de Salcedo, que él hubiera ordenado instalarlos o que hubiera contratado a una empresa para monitorear los vehículos mediante GPS.

El audio difundido en el programa

Tras exponer los argumentos de la defensa, Magaly Medina presentó un audio que, según explicó, forma parte del archivo de su programa. La conductora indicó que se trataba de “una muestra de todo el archivo” que conserva su producción.

En la grabación se escucha a una voz describir los horarios y lugares donde supuestamente se movilizaba Christian Rodríguez. “Él sale a correr los martes y jueves en el malecón, como a las cinco y media de la tarde. Los lunes y miércoles juega pádel al costado del Mendaris en Miraflores” , se escucha en el material.

La voz también hace referencia al vehículo del productor: “Él tiene un Kia rojo. Él tiene un Kia rojo, que no lo está usando, está guardado”.

Posteriormente, el audio menciona directamente el uso de dispositivos de geolocalización. “Tengo GPS en su carro. Tengo GPS en su carro, en el carro de su esposa” , afirma la voz.

El fragmento termina con una referencia directa a Christian Rodríguez: “Christian está corrido, está guardado, porque a Cristian yo lo estuve trackeando”.

Audio difundido por Magaly Medina hace referencia a seguimiento y GPS en vehículos. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)

La posición de la defensa de Christian Rodríguez

Luego de escuchar el audio, Magaly Medina conversó con Gabriela Navarro, abogada de Christian Rodríguez, a quien preguntó por qué el material no habría sido considerado suficiente para continuar con la investigación.

Navarro sostuvo que las declaraciones atribuidas a Gustavo Salcedo debían ser consideradas dentro del conjunto de elementos del caso. “Cuando este dicho viene del propio agresor, deja de ser un simple dicho y se convierte en una confesión” , afirmó.

La abogada también señaló que, desde la posición de la defensa de Rodríguez, el audio no debía analizarse como un hecho aislado. “No es un hecho aislado, es un hecho que todo, todo el país ha visto, ha podido ver del material fílmico que se ha podido estar transmitiendo en varios programas y medios de comunicación” , manifestó.

Finalmente, Navarro atribuyó a Gustavo Salcedo las declaraciones contenidas en el material y sostuvo que, desde su posición, estas se referían a seguimientos, acoso y a la contratación de terceras personas. “El propio investigado, que el propio Gustavo Salcedo, ha confesado haber perpetrado” , afirmó.