Audio difundido por Magaly Medina menciona supuesto seguimiento a Christian Rodríguez mediante GPS. (Foto: Redes sociales)
Audio difundido por Magaly Medina menciona supuesto seguimiento a Christian Rodríguez mediante GPS. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Magaly Medina difundió el pasado 15 de septiembre, en su programa Magaly TV La Firme, un audio de archivo en el que una voz menciona información sobre los movimientos de Christian Rodríguez Portugal, su vehículo y un supuesto seguimiento mediante GPS. La grabación fue presentada en medio de la controversia generada por la decisión del Ministerio Público sobre la denuncia contra Gustavo Salcedo.

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