Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, se enfrenta a una complicada situación tras haber agredido a Christian Rodríguez. La abogada del exproductor de Latina, Gabriela Navarro, confirmó que su patrocinado ya interpuso una denuncia penal en contra de Salcedo.

En conversación con el programa “América Hoy”, la defensa de Christian Rodríguez confirmó el inicio de acciones legales en contra de Gustavo Salcedo luego de su agresión.

“Nosotros ya hemos presentado la denuncia penal en contra de Gustavo Salcedo como corresponde y por las agresiones sufridas el día viernes (26 de septiembre)”, explicó Gabriela Navarro.

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo de atacarlo con su camioneta

“Pero no solo por eso, también por todo lo previo que han sido agresiones físicas, amenazas contra él, contra el señor Cristian y también contra su entorno familiar”, añadió la abogada.

La defensa legal de Christian Rodríguez resaltó que el brutal ataque de Gustavo Salcedo hacia el exproductor de Latina también puso en riesgo a toda su familia.

“Estaba un menor dentro del vehículo, al final choca el vehículo. Es un atentado contra la vida del señor Cristian Rodríguez porque él sabía, tenía conocimiento de que estaba con su hijo y con su esposa en nuestro estudio”, resaltó.

Christian Rodríguez con la cabeza con vendas tras ser agredido por Gustavo Salcedo, según su declaración.

Como se sabe, el programa “América Hoy” mostró las imágenes que muestran cómo fue que el auto de Gustavo Salcedo impactó contra el de Rodríguez antes que el aún esposo de Maju Mantilla descendiera para atacarlo.