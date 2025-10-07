El programa “Magaly TV, la firme” presentó un informe con la confesión de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, donde revela que sí agredió al exproductor de Latina, Christian Rodríguez Portugal, mientras corría por el malecón de la Costa Verde.

El informe presentado en el programa de Magaly Medina muestra una reveladora conversación entre Gustavo Salcedo y un reportero, donde el aún esposo de Maju Mantilla revela cómo fue el encuentro entre él y Christian Rodríguez en marzo pasado.

“Yo me voy a correr un día al malecón, siempre corro en el malecón y yo lo había visto a él correr en el malecón, pero corríamos en horarios distintos. Un sábado me voy a correr, estaba con mis audífonos y en eso levanto mi mirada y el ‘pata’ estaba a la altura de la pared. En sentido contrario y él no me ve porque estaba corriendo mirando abajo”, contó Salcedo.

Gustavo Salcedo confiesa agresión a Christian Rodríguez mientras corría en la Costa Verde. (Foto: Captura de video)

Además, Gustavo Salcedo cuenta cómo fue que agredió a Christian Rodríguez, quien, debido al empujón y posterior golpe en la cabeza, quedó inconsciente por algunos segundos.

“Los dos estábamos en contra y cuando llega, yo agarro le meto un empujón que me salió a lo natural, la verdad, entonces el ‘pata’ no esperaba verme y yo no esperaba verlo tampoco y el ‘pata’ de la nada levantó mirada y me vio ahí metiéndole un empujón y el ‘pata’ salió volando para atrás y se cayó de cabeza y como que se desmayó. Yo no lo vi, seguí corriendo”, relató.

Ante esta confesión, Magaly Medina recordó que Gustavo Salcedo negó en más de una oportunidad que habría agredido al productor Christian Rodríguez en el malecón de la Costa Verde; sin embargo, el audio desmiente dicha versión.

Gustavo Salcedo confiesa agresión a Christian Rodríguez mientras corría en la Costa Verde. (Foto: Captura de video)

“Lo pongo en calidad de primicia para que la justicia tome esta confesión de parte que le hizo a mi reportero y cuenta cómo agredió el 22 de marzo al productor de Maju (Mantilla) cuando lo encontró en el malecón”, aseguró la presentadora de espectáculos.