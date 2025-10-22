Gustavo Salcedo, empresario y aún esposo de la modelo y ex Miss Mundo Maju Mantilla, sorprendió al confesar que continúa enamorado de ella. En declaraciones al programa Amor y fuego, el exdeportista olímpico adoptó una postura más conciliadora tras semanas de tensiones mediáticas.

“Evidentemente, el amor no se acaba de un día para otro. Vamos a tener una buena relación, es lo que queremos. Uno no decide cuándo dejar de querer, dejar de amar, pero siempre puede pasar en un matrimonio que las cosas se enfríen, cambien y al final cada uno tenga rubros distintos”, expresó.

El esposo de Maju Mantilla busca dejar atrás los conflictos y apuesta por mantener la unidad familiar. (Foto: Redes sociales)

El empresario también recordó que, a pesar de las diferencias, ambos siguen compartiendo momentos familiares junto a sus hijos. “Nosotros hemos celebrado muchas cosas juntos. Es una relación de muchos años y creo que nadie puede juzgar ni criticar lo que pasa en la pareja. Juzgar desde afuera es muy fácil”, añadió.

Durante la entrevista, Salcedo ofreció disculpas públicas a Maju Mantilla por los audios difundidos en Magaly TV: La Firme, en los que admitía haberla seguido tras sospechas de una supuesta infidelidad con el productor Christian Rodríguez y el actor colombiano George Slebi. “ Hay audios que no debieron filtrarse. Le han hecho quedar mal a ella y a mí también. Ya fue más que suficiente. A mí me dicen que soy mal padre o mujeriego, pero son opiniones de la gente”, comentó.

Gustavo Salcedo expresa su deseo de reconciliación con Maju Mantilla tras semanas de tensión mediática. (Foto: Redes sociales)

Asimismo, se refirió a nuevas grabaciones donde se le escucha hablar de un documento de conciliación que habría intentado hacer firmar a Mantilla. Sin embargo, sostuvo que su intención siempre fue resolver las diferencias y no generar más conflictos.

Finalmente, el exdeportista no descartó una posible reconciliación: “Hay mucha exageración en las historias. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, a arreglar nuestros errores y tratar de vivir en paz ”, dijo, visiblemente emocionado.

Daniela Darcourt se luce así tras fin de su relación con Waldir