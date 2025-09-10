En un giro de 180 grados, el empresario Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, confirmó que ella le fue infiel con Christian Rodríguez Portugal, productor de ‘Arriba mi gente’, programa matutino que conduce la exreina de belleza.

Según Magaly Medina, a inicios de julio, recibió documentos que probaban el supuesto romance clandestino de Mantilla y su compañero de trabajo, misma que habría durado casi dos años, pues evidenciaban comunicaciones poco profesionales entre ambos.

“Me llegaron unas conversaciones del 9 de julio de 2023 (entre Maju y Christian) que no parecían ser laborales ni amicales. Por eso, él nos ha confirmado que esta relación extramatrimonial se mantuvo por dos años” , dijo la comunicadora en su programa de ATV.

Por ello, según Medina, Gustavo se habría enterado de la infidelidad semanas antes de haber sido captado, por sus cámaras, ingresando al lujoso Hotel Westin de San Isidro con una mujer llamada Mariana de la Vega, en agosto de 2023.

Si bien Gustavo no habló directamente sobre la supuesta infidelidad de Mantilla, dejó claro que no tiene una buena percepción de Rodríguez Portugal, comunicador de 49 años con una larga experiencia en televisión.

“No hablaré de mi vida personal”, dijo en un inicio el empresario para ‘Magaly TV la Firme’. “No es una persona de mi agrado (el productor), no sé como Latina tiene en sus filas a ese tipo de gente”, agregó Salcedo muy indignado.

Sin embargo, dejó entrever la supuesta infidelidad al decir que, en cierta ocasión, vio a Rodríguez Portugal dentro del carro de su expareja, pero evitó detallar bajo qué situación y en qué tiempo.

“Me molesta que vinculen a Maju con su productor. Él es una persona sin valores”, comentó al ser consultado por el reportero. “¿Los encontraste juntos en el carro de ella?“, repreguntaron, a lo que Gustavo confirmó: ”Sí, pero no daré detalles".

Sobre Christian Rodríguez, actual compañero de trabajo de Maju, el empresario confesó haber intentado hablar con él, pero afirmó que este “no ha dado la cara”. Del mismo modo, el productor evitó responder a las preguntas de su aparente aventura.