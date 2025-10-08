Este martes, la difusión de nuevos audios de Gustavo Salcedo reveló el presunto acoso y reglaje que el empresario habría ejercido contra el productor Christian Rodríguez Portugal, vinculado a su esposa, Maju Mantilla, en un supuesto romance extramarital.

Según ‘Magaly TV, la Firme’, Salcedo confesó haber colocado un dispositivo GPS en el auto de Rodríguez para seguir sus movimientos, incluyendo los de su pareja e hijo menor de edad.

“Él tiene un Kia rojo hatchback, que no lo está usando, está guardado. Tengo GPS en su carro, tengo GPS en su carro y en el carro de su esposa”, reveló el empresario a un reportero del programa.

De otro lado, el empresario admitió haber llevado a cabo un seguimiento sistemático contra el exproductor de ‘Arriba mi gente’, llegando incluso a contratar a siete personas para espiarlo tanto en su domicilio como en el de sus familiares.

Para la defensa de Rodríguez, este hecho representa “un claro acto de reglaje, acoso y marcaje”, por lo que interpusieron una denuncia penal contra Salcedo. Por su parte, el abogado del empresario implicó a Christian y Maju en un presunto adulterio.

Denuncia de la abogada de Christian Rodríguez

El monitoreo no terminó ahí. Salcedo reveló que también intervino los celulares de Maju Mantilla y de Christian Rodríguez, asegurando que así obtuvo evidencias que confirmarían la supuesta infidelidad.

“O sea, yo he tenido su celular intervenido, el de él, el de Maju, GPS en su carro… o sea, todo lo que yo le he encarado a Maju siempre. No ha sido me parece que de repente, o sea, ha sido… con la certeza del cien por ciento”, confesó Salcedo.

Gustavo Salcedo confesó haber colocado un dispositivo GPS en el auto de Christian Rodríguez

Además, Salcedo aseguró que tuvo acceso total a las conversaciones, llamadas e imágenes de Maju y su exproductor, monitoreando todo el movimiento que la exreina de belleza realizaba con su teléfono.

“Pero lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía y ahí tengo imágenes, grabaciones, llamadas, todo”, comentó Gustavo, añadiendo que realiza estas prácticas desde 2023, cuando empezó a sospechar de ella.

Gustavo Salcedo se confesó con Magaly Tv 'Off the record"

En esas declaraciones, que habrían ocurrido hace algunos meses, Gustavo aseguró que el productor se encontraba “corrido” (oculto), pues no salía de su casa ni asistía a trabajar.

Las declaraciones de Salcedo que, según Magaly Medina, fueron grabadas como precaución, no solo confirmaron el seguimiento a la familia de Rodríguez, sino que se suman a una denuncia por agresión.

Y es que, Gustavo fue denunciado recientemente por haber atacado a Christian el pasado viernes en una calle de San Isidro, ocasionándole múltiples contusiones y una herida en la cabeza.

Según la defensa del comunicador, el ataque fue presenciado por la esposa e hijo de Rodríguez y no se trataría de un hecho aislado, pues lo vendría agrediendo y amenazando en la vía pública desde marzo de 2025.