Este martes, la difusión de nuevos audios de Gustavo Salcedo reveló el presunto acoso y reglaje que el empresario habría ejercido contra el productor Christian Rodríguez Portugal, supuestamente vinculado a su esposa, Maju Mantilla.

Según ‘Magaly TV, la Firme’, Salcedo confesó haber colocado un dispositivo de GPS en el auto de Rodríguez para seguir sus movimientos, incluyendo los de su pareja e hijo menor de edad.

“Él tiene un Kia rojo hatchback, que no lo está usando, está guardado. Tengo GPS en su carro, tengo GPS en su carro y en el carro de su esposa”, reveló el empresario a un reportero.