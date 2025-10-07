Redacción EC
Este martes, la difusión de nuevos audios de reveló el presunto acoso y reglaje que el empresario habría ejercido contra el productor , supuestamente vinculado a su esposa, .

Según ‘Magaly TV, la Firme’, Salcedo confesó haber colocado un dispositivo de GPS en el auto de Rodríguez para seguir sus movimientos, incluyendo los de su pareja e hijo menor de edad.

“Él tiene un Kia rojo hatchback, que no lo está usando, está guardado. Tengo GPS en su carro, tengo GPS en su carro y en el carro de su esposa”, reveló el empresario a un reportero.

