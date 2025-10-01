Gustavo Salcedo, esposo de la ex Miss Mundo Maju Mantilla, envió una supuesta carta notarial a Magaly Medina para exigirle que se abstenga de difundir cualquier información sobre él. El hecho ocurrió este martes 30 de septiembre, horas antes de que la periodista emitiera un reportaje con el testimonio de Eduardo Ode, quien acusa al empresario de haberlo agredido físicamente.

Durante la emisión de su programa, Magaly mostró en vivo el documento, que llevaba el título de carta notarial, pero que, según explicó, carecía de validez legal.

“Nos ha mandado una carta notarial, dice él, dirigida a mí, firmada por él. Me dice que me abstenga de publicar sobre él” , señaló, para luego precisar que el escrito no contaba con sello ni firma de notario.

Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla. (Foto: Redes sociales)

“Esta es una carta simple, parece que la escribió en la computadora de su casa , la imprimió y me la mandó”, ironizó la conductora.

El contenido del texto solicitaba que Medina no difundiera reportajes en los que se mencionara a Salcedo ni se diera espacio a las denuncias en su contra, alegando que ya existía un proceso judicial en el cual él obtuvo una sentencia favorable. Sin embargo, la periodista recalcó que ese tipo de advertencias no impedirán que cumpla con su labor periodística.

“A mí no me gusta que me ataranten, no me gusta que me amenacen. Si el señor tiene una resolución de absolución, la vamos a leer, pero nadie me va a callar ”, respondió con firmeza.

La controversia se suma a otros cuestionamientos que han rodeado a Salcedo en los últimos meses, luego de que distintas versiones lo vincularan con presuntos episodios de agresión. El caso de Eduardo Ode, quien asegura que fue golpeado en el rostro por el empresario, será transmitido íntegramente en el programa de Magaly, junto con los descargos correspondientes.

Finalmente, Medina recordó que no es la primera vez que personajes públicos intentan frenar sus investigaciones con cartas o advertencias legales que, en la mayoría de los casos, terminan sin efecto.

“Entiendo que el señor quiera defenderse, pero aquí nadie puede callarnos cuando hay testimonios que deben ser escuchados y un público que tiene derecho a conocerlos”, enfatizó.