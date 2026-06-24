Gustavo Salcedo es captado nuevamente con María Pía Vallejos. (Foto: Redes sociales)
Gustavo Salcedo es captado nuevamente con María Pía Vallejos. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos fueron captados nuevamente juntos por las cámaras de “Amor y Fuego”, en medio de la atención mediática que rodea la situación sentimental del empresario y su vínculo con la exreina de belleza Maju Mantilla.

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