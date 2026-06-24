Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos fueron captados nuevamente juntos por las cámaras de “Amor y Fuego”, en medio de la atención mediática que rodea la situación sentimental del empresario y su vínculo con la exreina de belleza Maju Mantilla.

De acuerdo con el informe difundido por el programa de espectáculos, Salcedo recogió a la joven veterinaria en su vivienda para luego trasladarse junto a ella al lugar donde laboraría el empresario. Ambos permanecieron en las instalaciones durante aproximadamente tres horas.

Las imágenes muestran que durante ese tiempo realizaron incluso un pedido de comida por delivery. A las 9:30 de la noche, las cámaras continuaban registrándolos dentro del inmueble.

Posteriormente, cerca de las 11:30 p.m., ambos abandonaron el lugar y se dirigieron nuevamente al edificio donde reside Vallejos. Tras dejarla en su domicilio, Salcedo continuó su recorrido.

Según el programa, alrededor de media hora después, la camioneta del empresario fue captada en las inmediaciones de la vivienda de Maju Mantilla, hecho que volvió a generar comentarios sobre la situación personal del aún matrimonio.

Las declaraciones de María Pía Vallejos

La difusión de estas imágenes se produce pocos días después de que María Pía Vallejos se pronunciara públicamente sobre la relación que mantiene con Gustavo Salcedo.

La veterinaria habló para “Amor y Fuego” luego de que el abogado de la expareja señalara que no existirían planes inmediatos para iniciar un proceso de divorcio entre Salcedo y Mantilla.

En ese contexto, Vallejos aseguró que no está dispuesta a involucrarse en una situación sentimental sin una separación definitiva y sostuvo que ese tema ya ha sido conversado con el empresario.

“Obviamente tiene que haber una separación real... yo no voy a estar metida en una separación y él lo sabe y lo hemos conversado bastante” , manifestó.

Asimismo, dejó entrever que su paciencia frente a la incertidumbre tiene un límite y que espera claridad respecto al futuro de la relación.

“Cuando uno quiere se nota y la paciencia es limitada. S i es que la situación hipotéticamente continúa de una manera que sí, que no, llega a aburrir y tampoco es lo que quiero para mi vida. Sé lo que merezco, sé lo que valgo”, declaró.

Las nuevas imágenes reavivan la atención sobre el vínculo entre Salcedo y Vallejos, mientras continúan las especulaciones respecto a la situación sentimental del empresario y la ausencia de novedades sobre un eventual proceso de divorcio con Maju Mantilla.

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