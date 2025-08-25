Gustavo Salcedo rompió su silencio tras anunciar su separación de Maju Mantilla a través de un comunicado. En una reciente entrevista, el aún esposo de la exreina de belleza aclaró que el fin de su matrimonio no tiene nada que ver con una presunta infidelidad.

En entrevista con “Amor y fuego”, Gustavo Salcedo habló sobre el fin de su matrimonio con Maju Mantilla y aseguró que todavía mantienen una buena relación como padres. Eso sí, negó alguna presunta infidelidad como causal de su separación.

“Siempre hemos tenido excelente relación… O sea, si una pareja decide no estar junta, ¿significa que hubo una infidelidad?”, dice Salcedo al programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo Gonzáles.

Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo. (Foto: GEC)

Cabe señalar que Gustavo Salcedo fue sindicado en el pasado por haber sido captado entrando a un hotel con otra mujer. El programa “Magaly TV, la firme” presentó las imágenes en julio del 2023 y desde entonces, el matrimonio entre Salcedo y Mantilla mantuvo hermetismo.

Maju reaparece en televisión

Tras ausentarse por dos días de la conducción de “Arriba mi gente”, Maju Mantilla reapareció en la pantalla chica este lunes 25 de agosto. La presentadora se mostró sonriente y no tuvo problemas en hablar de su ausencia.

“Estos días para mí han sido días complicados, para mi familia y para mí. Esto se suma a que tengo unos temas personales que me tienen preocupada, pero como siempre voy a manejar todo de forma privada, sin exponerlos”, señaló Maju Mantilla.