El Ministerio Público dispuso el archivo definitivo de la denuncia penal interpuesta por Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, contra el empresario Gustavo Salcedo por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves, omisión de socorro, acoso, coacción, daños, reglaje y marcaje.

La decisión fiscal determinó no formalizar la investigación preparatoria tras establecer que los mensajes con amenazas no procedían del teléfono de Salcedo, descartando los cargos de acoso y coacción.

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Respecto a la agresión física en la vía pública, en setiembre del 2025, el informe del médico legista calificó los daños como lesiones leves, lo que clasifica el hecho como una falta y no como un delito penal.

Al respecto, la conductora Magaly Medina citó en su programa el documento oficial donde la Fiscalía resuelve “declarar que no procede formalizar y continuar la investigación preparatoria”.

En tanto, el abogado defensor Jorge Petrozzi señaló que no existieron pruebas, testimonios ni indicios de reglaje contra su patrocinado, precisando que las declaraciones de Salcedo no constituyen una confesión en el ámbito penal.

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