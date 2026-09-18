Respecto a la agresión física en la vía pública, el informe del médico legista calificó los daños como lesiones leves, lo que clasifica el hecho como una falta y no como un delito penal | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Respecto a la agresión física en la vía pública, el informe del médico legista calificó los daños como lesiones leves, lo que clasifica el hecho como una falta y no como un delito penal | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El Ministerio Público dispuso el archivo definitivo de la denuncia penal interpuesta por Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, contra el empresario Gustavo Salcedo por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves, omisión de socorro, acoso, coacción, daños, reglaje y marcaje.

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