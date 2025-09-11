Tras asegurar que Maju Mantilla le habría sido infiel con el productor de TV Christian Rodríguez, el empresario Gustavo Salcedo arremetió contra este último, calificándolo como una “persona sin valores”.

Por ello, en declaraciones para ‘Magaly TV la Firme’, Salcedo manifestó su desgrado por Christian, quien es productor de ‘Arriba mi gente’, programa que conduce la exreina de belleza en Latina Televisión.

“No es un persona de mi agrado, es una persona sin valores, yo creo que a él no lo criaron con principios, y Maju sabe que esa persona no me agrada” , dijo el empresario sobre Rodríguez, con quien Mantilla le habría sido infiel.

Sin embargo, no fue lo único, ya que, si bien Gustavo evitó confirmar directamente la relación clandestina de su exesposa con Rodríguez, aseguró que, en una oportunidad los vio juntos dentro del auto de ella.

Al respecto de las declaraciones de Salcedo, Mantilla utilizó minutos de su programa para pedirle directamente que “no hable de ella”, ya que, hace dos años, cuando Gustavo fue ‘ampayado’ con otra mujer prefirió callar.

“Ahora con más razón, nosotros, Gustavo y yo, hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos a no hablar de uno del otro, nos comprometemos a no dar detalles de nuestra separación. Es más, dos años atrás, cuando se difundieron imágenes (de Salcedo con otra mujer en un hotel) yo no hice juicios de valor sobre el tema”, explicó.

Según Magaly Medina, el supuesto romance de la exmodelo y su productor habría durado dos años, pues tendría pruebas como chats y fotos que confirman el hecho. Maju, por su parte, negó el romance, pidiendo que “no hablen de eso”.

“Me llegaron unas conversaciones del 9 de julio de 2023 (entre Maju y Christian) que no parecían ser laborales ni amicales. Por eso, él nos ha confirmado que esta relación extramatrimonial se mantuvo por dos años”, dijo la comunicadora.

Con 49 años y una amplia trayectoria en televisión, el comunicador Christian Rodríguez Portugal estaría casado y tendría un hijo menor de edad.

