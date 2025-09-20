Tras la renuncia de Maju Mantilla a su programa de televisión en Latina TV, Gustavo Salcedo, aún esposo de la exreina de belleza, desmintió haber intentado exponer las presuntas infidelidades de su expareja.

De ese modo, mediante una reciente entrevista con “Amor y Fuego”, Salcedo afirmó que los rumores de engaño son “invenciones” de algunos medios digitales, pidiendo respeto a la privacidad de su familia.

“No, en lo absoluto (quise evidenciarla). Yo ya hablé, les he dicho que no voy a dar ninguna opinión al respecto. Les pido respeto a mi familia” , declaró en el programa.

Para luego sentenciar: “Hay un montón de invenciones en la prensa, yo no he dicho absolutamente nada y la verdad que no quiero que nos sigan molestando” , agregó.

Y es que, según Magaly Medina, el empresario le había confirmado el supuesto romance clandestino de Maju con su productor Christian Rodríguez, además de otras especulaciones que vinculaban a la exmodelo con un actor colombiano y un cirujano.

Ante los rumores, Mantilla se pronunció en redes sociales indicando que tomaría medidas legales contra quienes difundan las especulaciones, afirmando que “crean historias o episodios” sobre su vida.

Un día después del mensaje, el 18 de setiembre, la presentadora renunció en vivo al ‘magazine’ “Arriba mi gente”, mismo que producía Rodríguez, comunicador con quien fue vinculada en una supuesta relación extramatrimonial de 2 años.

“He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada. Esta carga ha llegado acá, a mis compañeros, al equipo tan bonito de Arriba mi Gente que no se lo merece. Por tal motivo he decidido no continuar”, dijo entre lágrimas.

Maju y Gustavo se casaron en 2012 y, cinco años más tarde, renovaron su compromiso. Si embargo, el empresario anunció el final de su relación a finales de agosto | Foto: Facebook