Gustavo Salcedo niega infidelidad y pide que dejen en paz a Maju Mantilla. (Foto: Instagram)
Redacción EC

volvió a dar declaraciones a la prensa y esta vez lo hizo para desmentir las versiones de una presunta infidelidad a con la empresaria Mariana de la Vega en el hotel Westin de San Isidro. Según dijo, “jamás existió nada” y la historia de su presunto romance extramatrimonial fue “creada”.

En declaraciones para “América Hoy”, Salcedo reveló que nunca le fue infiel a Maju Mantilla durante su matrimonio y afirmó contar con las pruebas que desmienten las versiones difundidas en los medios.

Esta es una historia que fue creada por ustedes, los periodistas… Jamás existió nada, ni había ninguna intención de que pase absolutamente nada. Tengo todos los documentos de descarga del Westin. Ni spa, ni sauna, ni habitación, ni nada de nada”, dijo Salcedo al citado programa.

Gustavo Salcedo niega infidelidad y pide que dejen en paz a Maju Mantilla. (Foto: Captura de video)

Nunca falté a mi matrimonio. Jamás. No diré nada más y espero que dejen de hablar también de Maju. Ya fue suficiente”, agregó en su comunicación.

Gustavo Salcedo niega infidelidad y pide que dejen en paz a Maju Mantilla. (Foto: Captura de video)

Ante la insistencia de la reportera de “América Hoy”, Gustavo Salcedo respondió con un claro mensaje en el que pide que dejen en paz a su aún esposa Maju Mantilla.

Espero que ya la dejen en paz, creo que ya fue suficiente. Saludos”, finalizó Gustavo Salcedo en su comunicación con el programa de América Televisión.

