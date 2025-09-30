Gustavo Salcedo reapareció tras ser señalado como el agresor de Christian Rodríguez, exproductor de Latina que fue vinculado con Maju Mantilla. En una breve declaración, el aún esposo de la reina de belleza pidió disculpas y aseguró que no se esconderá.
El programa “Amor y Fuego” compartió mediante sus redes sociales un adelanto de lo que será la entrevista con Gustavo Salcedo, donde el empresario admite la agresión a Rodríguez y se disculpa.
LEE: Esposo de Maju Mantilla respondió por presunta agresión a productor Christian Rodríguez
“Estoy aquí dando la cara y pidiendo públicamente las disculpas del caso”, dijo Gustavo Salcedo al citado programa de espectáculos.
Asimismo, el aún esposo de Maju Mantilla intentó poner un alto a la exposición mediática a la que se ha visto expuesto. “No quiero que mi vida sea una novela pública”, precisó.
Cabe resaltar que las declaraciones completas de Gustavo Salcedo se podrán ver en la edición de este 30 de septiembre del programa “Amor y Fuego”, a partir de las 2 p.m.
MÁS INFORMACIÓN: Christian Rodríguez: revelan nuevas imágenes de la brutal agresión que recibió [GALERÍA]
Como se sabe, el pasado 26 de septiembre, Gustavo Salcedo agredió físicamente a Christian Rodríguez, exproductor de Latina que fue vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y fue denunciado públicamente.
TE PUEDE INTERESAR
- “Bien merecido”: El mensaje de Gustavo Salcedo tras la agresión a Christian Rodríguez
- Christian Rodríguez: Testigos aseguran que Gustavo Salcedo agredió a productor delante de su hijo
- Christian Rodríguez: ¿Cuál es el verdadero estado de salud del productor tras la golpiza?
- Maju Mantilla se pronuncia tras ataque de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez
- Magaly Medina sobre ataque de Gustavo Salcedo: “Ha podido costarle la vida a alguien”
Contenido sugerido
Contenido GEC