Gustavo Salcedo reapareció tras ser señalado como el agresor de Christian Rodríguez, exproductor de Latina que fue vinculado con Maju Mantilla. En una breve declaración, el aún esposo de la reina de belleza pidió disculpas y aseguró que no se esconderá.

El programa “Amor y Fuego” compartió mediante sus redes sociales un adelanto de lo que será la entrevista con Gustavo Salcedo, donde el empresario admite la agresión a Rodríguez y se disculpa.

“Estoy aquí dando la cara y pidiendo públicamente las disculpas del caso”, dijo Gustavo Salcedo al citado programa de espectáculos.

Gustavo Salcedo reaparece tras agresión a Christian Rodríguez. (Foto: Captura de video)

Asimismo, el aún esposo de Maju Mantilla intentó poner un alto a la exposición mediática a la que se ha visto expuesto. “No quiero que mi vida sea una novela pública”, precisó.

Cabe resaltar que las declaraciones completas de Gustavo Salcedo se podrán ver en la edición de este 30 de septiembre del programa “Amor y Fuego”, a partir de las 2 p.m.

Como se sabe, el pasado 26 de septiembre, Gustavo Salcedo agredió físicamente a Christian Rodríguez, exproductor de Latina que fue vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y fue denunciado públicamente.