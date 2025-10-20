Gustavo Salcedo reaparece y se disculpa con Maju y su exproductor Christian Rodríguez. (Foto: Captura de video)
Gustavo Salcedo reaparece y se disculpa con Maju y su exproductor Christian Rodríguez. (Foto: Captura de video)
Redacción EC
Redacción EC

Tras algunas semanas de silencio, reapareció frente a cámaras para una entrevista con el programa “Amor y Fuego”, donde sorprendió a todos al ofrecer disculpas públicas a su aún esposa, , y al exproductor de Latina .

En conversación con “Amor y Fuego”, el empresario decidió hacer frente a la polémica y se pronunció luego de haber sido identificado como el protagonista de una agresión física en la vía pública en contra de Christian Rodríguez.

LEE: Maju Mantilla rompe su silencio tras acusaciones de Gustavo Salcedo: ‘Nunca le falté a mis hijos"

En su aparición, Gustavo Salcedo se mostró más tranquilo y empezó su declaración ofreciendo disculpas a Maju Mantilla y a Christian Rodríguez, luego de acusarlos de mantener una relación extramatrimonial.

Gustavo Salcedo reapareció en una entrevista y se disculpó con Maju Mantilla. (Foto: Captura de IG)
Gustavo Salcedo reapareció en una entrevista y se disculpó con Maju Mantilla. (Foto: Captura de IG)

“Pedirle disculpas, primero a Maju (Mantilla), y también a Christian (Rodríguez). Asumo mi responsabilidad”, dijo Salcedo a las cámaras del citado programa.

Además, el empresario también descartó que sufra problemas mentales. “Yo no tengo ningún problema psiquiátrico, ni psicológico”, aclaró.

Gustavo Salcedo reapareció en una entrevista y se disculpó con Maju Mantilla. (Foto: Captura de IG)
Gustavo Salcedo reapareció en una entrevista y se disculpó con Maju Mantilla. (Foto: Captura de IG)
MÁS INFORMACIÓN: Mayra Couto sobre las escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Eso pasa cuando no estudias actuación”

Finalmente, otra de las respuestas que quedó al aire fue si todavía ama a Maju Mantilla, esto tras protagonizar una polémica separación en medio de acusaciones de una presunta infidelidad de parte de la exreina de belleza.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC