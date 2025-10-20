Tras algunas semanas de silencio, Gustavo Salcedo reapareció frente a cámaras para una entrevista con el programa “Amor y Fuego”, donde sorprendió a todos al ofrecer disculpas públicas a su aún esposa, Maju Mantilla, y al exproductor de Latina Christian Rodríguez.
En conversación con “Amor y Fuego”, el empresario decidió hacer frente a la polémica y se pronunció luego de haber sido identificado como el protagonista de una agresión física en la vía pública en contra de Christian Rodríguez.
En su aparición, Gustavo Salcedo se mostró más tranquilo y empezó su declaración ofreciendo disculpas a Maju Mantilla y a Christian Rodríguez, luego de acusarlos de mantener una relación extramatrimonial.
“Pedirle disculpas, primero a Maju (Mantilla), y también a Christian (Rodríguez). Asumo mi responsabilidad”, dijo Salcedo a las cámaras del citado programa.
Además, el empresario también descartó que sufra problemas mentales. “Yo no tengo ningún problema psiquiátrico, ni psicológico”, aclaró.
Finalmente, otra de las respuestas que quedó al aire fue si todavía ama a Maju Mantilla, esto tras protagonizar una polémica separación en medio de acusaciones de una presunta infidelidad de parte de la exreina de belleza.
