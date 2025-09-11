En una reveladora entrevista con “Magaly TV, la firme”, Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, reveló que la reina de belleza mantuvo una relación extramatrimonial con el productor de “Arriba mi gente”, Christian Rodríguez Portugal. En su declaración, Salcedo aseguró que intentó hablar con él, pero este “no dio la cara”.

En el informe presentado en el programa de Magaly Medina, Salcedo precisó que fue a buscar a Christian Rodríguez para hablar con él, pero este prefirió no recibirlo.

Asimismo, Salcedo calificó al productor de “Arriba mi gente” como “una persona sin principios y valores”.

“Es una persona sin valores, yo he tratado de hablar con él en algún momento, pero no da la cara así que… Yo no sé cómo Latina tiene gente así en su canal. Gente sin principio y sin valores, es un teme que no me compete”, aseguró el aun esposo de Maju Mantilla.

Como se sabe, el empresario Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, confirmó que ella le fue infiel con Christian Rodríguez Portugal, productor de ‘Arriba mi gente’, programa matutino que conduce la exreina de belleza en Latina.

La información fue revelada por Magaly Medina, quien dijo haber obtenido documentos que probaban el supuesto romance clandestino de Mantilla y su compañero de trabajo, misma que habría durado casi dos años, pues evidenciaban comunicaciones poco profesionales.

“Me llegaron unas conversaciones del 9 de julio de 2023 (entre Maju y Christian) que no parecían ser laborales ni amicales. Por eso, él nos ha confirmado que esta relación extramatrimonial se mantuvo por dos años”, dijo la comunicadora en su programa de ATV.