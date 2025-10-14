Magaly Medina presentó en su programa de espectáculos el último audio que tiene de Gustavo Salcedo, donde reveló qué le dijo Maju Mantilla, su aún esposa, cuando la increpó por una presunta infidelidad con el exproductor de Latina Christian Rodríguez.

Según dijo Salcedo en el audio presentado en “Magaly TV, la firme”, él encaró a Maju Mantilla un día antes de su cumpleaños, motivo por el cual la exreina de belleza intentó finalizar su relación de más de 13 años.

“Yo descubro a Maju (Mantilla) el 9 de julio del 2023, el día antes de su cumpleaños, entonces cuando yo la descubro, Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar”, contó Gustavo Salcedo.

Último audio de Gustavo Salcedo revelando que descubrió supuesto 'affaire' entre Maju Mantilla y el productor Christian Rodríguez.

Según dijo, esta discusión provocó que Maju Mantilla apareciera afectada en el programa ‘Arriba mi gente’. “Ella sale llorando el día de su cumpleaños en el canal, porque yo el día anterior le había ampayado”, resaltó Salcedo.

Por su parte, Magaly Medina precisó que este es el último material que tiene sobre Gustavo Salcedo, relacionado con Maju Mantilla. Eso sí, precisó que el empresario tendría “imágenes que avalan lo que está diciendo”.

Gustavo Salcedo explica por qué Maju Mantilla lloró en 'Arriba mi gente' en su cumpleaños.

“Que le reclamen el marido, que fue quien nos puso en bandeja de plata toda la información y quien contó con detalles fue él”, agregó Magaly, resaltando que Maju Mantilla no debería reclamar a la prensa por hablar del tema, sino a su aún esposo.